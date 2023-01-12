Die Welt*: в Германии выступили за переговоры с Россией, чем разозлили Киев

Правительственная Социал-демократическая партия Германии(СДПГ) подчеркнула важность сохранения дипломатических отношений с Россией в своей принятой годовой программе, что не понравилось Киеву. Цитаты из документа приводит издание Die Welt*.

Программа называется "Международная политика социал-демократов на рубеже времен". В ней партия пишет, что в "небольших частичных областях" можно достичь успехов путём переговоров с Москвой. В пример приводятся ситуации с обменом военнопленных и вопрос с экспортом зерна по Чёрному морю.

Такой подход раскритиковали в Киеве. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в ответе на публикацию документа заявил, что Германия лучше знает о том, что конфликты часто решаются на поле боя, отмечает газета.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.