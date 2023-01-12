Die Welt*: решение Дуды о поставках танков Leopard Украине — выпад в адрес Шольца

Польский лидер Анджей Дуда совершил беспрецедентный выпад в адрес канцлера Германии Олафа Шольца, приняв решение о передаче роты немецких танков Leopard на Украину. Об этом сообщает Die Welt*.

Как отмечает издание, после такого шага Польши возможны два варианта развития событий:

Дуда дождётся "зелёного света" из ФРГ, а только потом отправит танки на Украину; Варшава в одностороннем порядке передаст боевые машины Киеву.

По мнению авторов, если Польша выберет второй вариант, то отношения между Варшавой и Берлином могут ухудшиться. Они также напомнили, что Шольц не давал согласие на отправку танков Leopard, произведённых в ФРГ, на Украину.

"Кажется, Польша просто хочет обойти Германию стороной", — сказано в материале.

Кроме того, журналисты подчеркнули: Дуда выступил с заявлением о поставках танков Киеву для усиления давления на Шольца. Польские власти заинтересованы в том, чтобы Берлин нарастил военную помощь Вооружённым силам Украины, резюмировали авторы.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.