РИА Новости: США решили, что им выгодна затяжная война с Россией

Боевые действия на Украине давно переросли в затяжное противостояние. Западная поддержка в отношении Киева не прекратится, поскольку Вашингтон сделал ставку на долгий конфликт с Москвой. Об этом заявил обозреватель Пётр Акопов в материале для РИА Новости.

Он отметил, что изначально страны коллективного Запада выбирали между двух вариантов развития событий. Во-первых, продолжительная война для истощения и изматывания России, чтобы победа российской армии обошлась максимально дорого. Во-вторых, победа Украины с захватом Донбасса и Крыма.

Однако сейчас США и Европа серьёзно задумались над третьим вариантом: затяжной конфликт на территории Незалежной, который не способен привести к проигрышу одной из сторон, объяснил Акопов. В таком случае, Запад сможет укрепить контроль над киевским режимом и попытаться восстановить отношения с Россией, если Москва даст гарантии того, что боевые действия не выйдут за пределы украинских границ.

"Украина — это не просто конфликт Запада и России: это конфликт, происходящий в момент слома западного миропорядка и сам по себе ускоряющий его. Даже если Западу удастся навязать нам действительно затяжную войну, мы не отступим и не уступим, но понимание этого уже практически недоступно атлантическим стратегам", — заявил Акопов.