The Hill: взятие ВС РФ Соледара является "порогом большой победы" России на Украине

Американский политолог Брэд Дресс прокомментировал переход Соледара под контроль российской армии и заявил, что в скором времени ВС РФ смогут достигнуть победы в ходе спецоперации.

"Россия на пороге крупнейшей победы на Украине с лета", — указал он в материале The Hill.

Также Дресс отметил, ссылаясь на данные британской разведки, что ВС РФ могут использовать Соледар для окружения Артёмовска, после чего войскам предоставится возможность наступать к другим ключевым населенным пунктам на востоке Украины.

Эксперт напомнил, что аналитики американского "Института изучения военных конфликтов" признали успешное продвижение российской армии на Артёмовском направлении.