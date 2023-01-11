Американский политолог Брэд Дресс прокомментировал переход Соледара под контроль российской армии и заявил, что в скором времени ВС РФ смогут достигнуть победы в ходе спецоперации.
"Россия на пороге крупнейшей победы на Украине с лета", — указал он в материале The Hill.
Также Дресс отметил, ссылаясь на данные британской разведки, что ВС РФ могут использовать Соледар для окружения Артёмовска, после чего войскам предоставится возможность наступать к другим ключевым населенным пунктам на востоке Украины.
Эксперт напомнил, что аналитики американского "Института изучения военных конфликтов" признали успешное продвижение российской армии на Артёмовском направлении.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Генерал-полковник Александр Лапин стал руководителем Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых сил России.