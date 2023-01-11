Баласанян: причиной демарша Пашиняна стало желание Запада открыть второй фронт

Армения не считает целесообразным проведение в этом году на своей территории военных учений ОДКБ. Данное заявление сделал премьер-министр Никола Пашинян. Однако такое решение можно считать ошибкой. Об этом высказался эксперт-международник Григор Баласанян, пишет EADaily.

В случае проведения учений Россия бы могла оставить на её территории часть военной техники. Запад заинтересован в том, чтобы даже союзники не хотели иметь дело с Арменией. Это является основной причиной отказа Пашиняна, к которому его подтолкнули. Баласанян отметил, что Москва, скорее всего, удивилась решению премьера.

"Главная задача Запада — окончательно ослабить Армению, развалить её армию, лишить её союзников, и в решающий момент власть подает в отставку — и Армения на блюдце передаётся турецко-азербайджанскому тандему. Но они одного не поняли. Сильная и живучая Армения — это не только в наших интересах, но в интересах в первую очередь Ирана и России. Кстати, заметно, что Запад у нас начал активно действовать параллельно с военными успехами РФ на Украине. Им как воздух нужен "второй фронт", который, как на зло, никак не хочет открываться", — поделился Баласанян.