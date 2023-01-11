Аналитики и власти: соцрейтинги граждан внедрят Китай, Британия и Россия

Китайские и британские власти намерены по полной программе применять закон о социальном рейтинге граждан, российские аналитики тоже ожидают "приход" соцрейтинга в ближайшие 5-10 лет, сообщает проект "Сплетница".

Недавно в Китае была запущена и идет по всем каналам социальная реклама, согласно которой человек с низким соцрейтингом не может купить билет на самолет, снять номер в отеле и получить банковские услуги. Выясняется, что у мужчины просрочен кредит, поэтому приходится страдать и его семье.

Сегодня система социального рейтинга внедрена в нескольких провинциях Китая, но вскоре будет распространена на всю страну. Другие государства признают этот опыт положительным и пытаются внедрить аналоги у себя.

Россия же в конце прошлого года тоже озаботилась технологиями, которые будут реализованы в течение 5-10 лет. В отчете "Прогноз влияния перспективных технологий" крупнейшего российского банка говорится, что социальный рейтинг — очень перспективный вариант для России.

"Уже сейчас в отдельных странах наблюдаются попытки внедрения интегрального цифрового рейтинга гражданина, на основании которого будет приниматься решение о доступе или отказе в услугах, определяться права и полномочия человека", — пишут аналитики.

При этом в России "под куранты" были срочно приняты законы о биометрии и "О создании Национальной базы генетической информации", сообщает "МК".

В РФ систему социального рейтинга лояльности гражданина анонсировал журналист Дмитрий Киселев. По его словам, социальный рейтинг может помешать "некоторым гражданским активистам", зато поможет и гражданину, и государству бороться с пандемиями и быть более ответственными.

Хотя передача была записана еще в 2020 году, актуальности вопрос не потерял. По данным презентации одной из крупнейших российских IT-компаний, рейтинг может рассчитываться от 1 до 999 баллов — как это делается в кредитном рейтинге каждого гражданина РФ.

Собственно, социальный рейтинг будет выводиться из кредитного рейтинга россиян и использоваться в экономических целях. Позже он может быть интегрирован с государственными базами (налоговая, ГИБДД, приставы, суды, выезд-невыезд, призыв, долги, медицина, транспорт и т. д.)

"Больше всего внедрить эту систему хотят не табельные дяди, а близкие к Кремлю IT-генералы", — признаются инсайдеры в IT-отрасли.

Впрочем, похожий рейтинг собираются использовать несколько стран:

В Австралии теперь для доступа в интернет необходимо будет оформить "цифровую идентификацию", а для взаимодействия с криптовалютами — улучшать свой социальный рейтинг.

В Великобритании в расчет войдут записи в соцсетях, полицейские записи, камеры видеонаблюдения, записи местных органов власти, записи об образовании, медицинские записи и даже онлайн-покупки.

"Как это будет реализовано — пока не ясно, но жизнь человека с долгами, скажем, по алиментам, точно усложнится в разы. Так и получается, что вместо свободного общества возникает общество тотального ежеминутного контроля абсолютно за всеми сферами жизни. Можно как угодно относиться к новым веяниям, но свободу они точно урежут", — расстраиваются в соцсетях.