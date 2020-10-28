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Автор Александр Шторм

Соцмедиа: Дмитрий Киселев анонсировал рейтинг россиян

Пандемия коронавируса и повторный ввод ограничений, связанных с ней, вполне естественно вызывают общественное недовольство. А также, очередной всплеск конспирологических теорий, которые, в целом, уже не кажутся такими уж безумными. Тем более, что подтверждают эти теории вполне себе знаковые медийные персоны.

Например, недавно пользователи Телеграма "вытащили" еще апрельскую (!) программу "Вести недели", в которой её ведущий, Дмитрий Киселев рассуждает о том, что у пандемии коронавируса есть и свои плюсы.

В частности, по мнению журналиста, нынешняя ситуация позволит ускорить ввод в российском обществе "цифровых социальных рейтингов".

По словам журналиста, социальный рейтинг может помешать "некоторым гражданским активистам", зато "поможет и гражданину, и государству бороться с пандемиями и быть более ответственным".

Некоторые пользователи социальных сетей уже окрестили подобные инициативы "цифровым концлагерем" и прочими нехорошими, но весьма красочными терминами.

Здесь стоит пояснить, что такое "социальный рейтинг гражданина", который, к слову, сейчас активно внедряется в Китае.

По сути, это технология, основанная на обработке "больших данных", которые китайские профильные операторы получают практически отовсюду, начиная от телефонов самих китайцев, с многочисленными приложениями этих телефонов, заканчивая камерами с системой распознавания лиц, данными геолокации, операторов такси и даже магазинов.

На основе всех этих данных создается цифровой профиль гражданина. Ну, и попутно выясняется степень его благонадежности, законопослушности, и "форматности".

Особо активно система "рейтингов" в КНР стала тестироваться на уйгурском сообществе, которое по мнению китайских властей слишком религиозно (уйгуры в массе своей — мусульмане). И на основе всех этих данных уйгуров китайские власти "перевоспитывают".

Впрочем, в других регионах Китая этот рейтинг также активно внедряется. И там в зависимости от того, в какую категорию по рейтингу попадает гражданин КНР ему предоставляются или не предоставляются определенные права и возможности. Например, право пользования скоростным железнодорожным транспортом.

Ну, или предоставляются фиксированные лимиты платежей: "Граждане за свои заслуги перед государством могут либо получить преференции, либо заработать различные ограничения за плохое поведение.

К примеру, в цифровом кошельке, который тестировали на днях китайские банки есть разделение по платежным лимитам:

  • Люди первого сорта — устанавливается лимит в размере 500 000 юаней ($72 829);
  • Люди второго сорта — получат годовой накопительный платежный лимит в размере 300 000 юаней;
  • Третьего сорта — 50 000 юаней;
  • Четвертого сорта -10 000 юаней".

Есть и еще целая система бонусов, поощрений или, напротив, ограничений в зависимости от места в рейтинге.

Что касается российских реалий, то в российских миллионниках и столицах техническая база к введению "социального рейтинга" полностью готова. Это система "Умный город", которая уже обогнала по всеохватности и технологичности Сингапур, с которого и была изначально копирована.

Более того, систему камер видеонаблюдения с распознаванием лиц по московской модели планируется в ближайшее время внедрить в 18-и крупных российских городах. То есть, "Умный город" постепенно охватывает всю страну.

Но даже без камер, уже сейчас по всей стране можно собирать данные от операторов сотовой связи, данные геолокации со смартфонов, равно, как кредитные истории и данные приложений.

В общем материально-техническая часть под "рейтинги" в нашей стране уже существует и даже работает. С другой стороны, в 2019 году делегации из России и Белоруссии как раз были в Китае и изучали систему социальных рейтингов.

Впрочем, еще тогда, в 2019 году российские власти заявили, что никаких "социальных рейтингов" вводить не планируют. С другой стороны, уже сейчас по слухам, есть планы вводить такое рейтингование для таксистов и легальных мигрантов.

А еще в том же 2019 имел место быть законопроект о создании "цифрового профиля гражданина", что, по сути, хоть и в более мягкой форме и является тем самым "цифровым социальным рейтингом".

К тому же, учитывая панику от пандемии, именно сейчас продавить введение всеобщего "рейтинга" вполне реально.

Коронавирус все спишет.

Но пойдут ли на это российские власти — большой вопрос. Тем не менее, судя по высказываниям Дмитрия Киселёва, идеологическая почва для такого шага со стороны государства готовится.

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Темы дмитрий киселев цифровой профиль социальный рейтинг
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