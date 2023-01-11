В Министерстве иностранных дел Казахстана опровергают причастность официальной Астаны к созданию "юрты несокрушимости" в Буче.
По словам представителя МИД страны Айбека Смадиярова, казахстанское посольство не принимало участие в такой акции.
"Это инициатива лишь частных компаний Казахстана", — подчеркнул дипломат во время брифинга.
Ранее украинские СМИ распространили информацию о том, что Казахстан "поддержал" Киев, установив в городе Буча "пункт несокрушимости" в виде юрты, в которой можно зарядить телефон и получить горячее питание. На открытии объекта звучала музыка, а всех желающих угощали пловом.
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