МИД Казахстана: Астана не причастна к установке "юрты несокрушимости" в Буче

В Министерстве иностранных дел Казахстана опровергают причастность официальной Астаны к созданию "юрты несокрушимости" в Буче.

По словам представителя МИД страны Айбека Смадиярова, казахстанское посольство не принимало участие в такой акции.

"Это инициатива лишь частных компаний Казахстана", — подчеркнул дипломат во время брифинга.

Ранее украинские СМИ распространили информацию о том, что Казахстан "поддержал" Киев, установив в городе Буча "пункт несокрушимости" в виде юрты, в которой можно зарядить телефон и получить горячее питание. На открытии объекта звучала музыка, а всех желающих угощали пловом.