AT: США пытались "задушить" Россию с 1991 года

Америка атаковала Россию задолго до начала расширения НАТО. Все её действия в отношении своего соперника были нацелены исключительно на разрушение — рассказывает Asia Times.

Именно американцы стали архитекторами экономической катастрофы России, пишет профессор Джон Уолш. Этот вопрос недавно поднял и Пол Кругман в своём эссе в The New York Times, но он только описал случившееся без анализа причин. А самое важное осталось за кадром.

Роль США в произошедшем огромна:

Россию выдернули из плановой экономики и сразу швырнули в рыночную.

"Шоковая терапия" под контролем Запада ввергла миллионы людей в нищету.

Российская экономика рухнула до 57% от уровня 1989 года — то есть, на 43%.

Упала продолжительность жизни, многие узнали, что такое бедность и безысходность.

Простым американцам про это ничего не рассказывали, и истинных масштабов катастрофы никто до сих пор не осознал. Лишь в "двадцатых" стало очевидно, что в основе этого лежали геополитические идеи Чейни, Вулфовица и Рамсфелда, такие как проект "Новый американский век" — где Россия (это — цитата!) "задушена" и происходит "бесконечное продолжение американской гегемонии".

Такая однобокая политика привела Россию к масштабному финансовому кризису и нестабильности с далеко идущими последствиями на долгие годы вперёд.

Далее последовало расширение НАТО вопреки обещаниям Горбачёву и Ельцину. Собственно, понятно, что ни о какой помощи РФ речь не шло, США изначально планировали её сломить как возможного конкурента, так что вариант разнести в клочья экономику всегда был приоритетным.

Авторы проводят прямую линию от "Великой российской депрессии" 1990-х и начала 2000-х к расширению НАТО, свержению при поддержке США легитимного президента на Украине в 2014 году и опосредованной войне на Украине.

Действия Запада были и остаются враждебными России, и они привели мир туда, где он сейчас находится.

По мнению экспертов, понимание этого имеет большое значение для осознания событий, лежавших в основе войны на Украине и жестоким санкциям, наложенным на Россию. Но сегодня никто на Западе этого не напишет, так как это не вписывается в трактовку Белого дома.