The Times: финны платят по 200 евро за именной снаряд, которым выстрелят по русским

Жители Финляндии готовы платить внушительные деньги, чтобы оставить собственную надпись на снаряде, которым украинские боевики будут стрелять по позициям ВС РФ и мирным городам Донбасса.

По словам представителя организации, занимающейся такими "пожертвованиями", по количеству взносов финны уступили только американцам.

"Ряд известных финнов зашли так далеко, что заплатили по 200 евро, чтобы их послания были нанесены на 155-мм артиллерийские снаряды для армии Украины", — сообщает издание The Times.

Таким образом, отмечают авторы материала, финны мстят в Москве за "зимнюю войну", произошедшую более 80 лет назад.

Стоит признать, не все граждане Финляндии поддерживают это начинание. Многие уверены, что надписи на снарядах переходят допустимую грань и являются бесчеловечными.