Сенатор Климов: западные нравственные ориентиры неприемлемы для суверенной России

Западная мораль и общественные ценности давно не имеют ничего общего с классическими основами, а значит суверенная Россия должна от них отказаться, уверен член Совета федерации РФ Андрей Климов.

"Пора нам окончательно прощаться с вестернизацией в собственных головах", — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Он отметил, что традиции и ценности российского многонационального народа в корне отличаются от общественно-политических и морально-нравственных ориентиров западной цивилизации.

По словам Климова, 2022 год расставил всё по своим местам: против России была совершена самая масштабная в новейшей истории тотальная гибридная атака. Но теперь наша страна должна перейти в контрнаступление, считает политик, а значит российскому обществу пора избавиться от "западного неолиберализма и прочих упаднических практик".

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