В планах Германии нет поставки Киеву танков Leopard 2

Правительство ФРГ сейчас не собирается отправлять на Украину боевые танки Leopard 2. Об этом проинформировал официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

Чиновник напомнил, что Германия и так согласилась отправить Киеву боевую машину пехоты (Marder). Все же прочие возможные поставки требуют дополнительных плотных обсуждений, добавил представитель немецкого правительства.

"В настоящее время правительство Германии не намерено поставлять Украине танки Leopard 2. Мы только что приняли очень далеко идущее решение в результате тесных консультаций с нашими американскими, французскими друзьями — сейчас боевую машину пехоты (Marder) отправить (Украине), и это то, что сейчас нас занимает. Все остальное должно обсуждаться друг с другом, когда появится срочная необходимость", — сказал Хебештрайт на брифинге.

8 января вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что отправка танков Leopard 2 Киеву по-прежнему возможна. Он добавил, что все действия Германии будут и дальше согласовываться с её зарубежными партнёрами, как это было до сих пор.