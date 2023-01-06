Фарион рассказала о борьбе её трёхлетнего внука с "москалями" в детсаду

Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что её внук бьёт в детском саду детей, которые говорят на русском языке. Таких детей она именует "москворотыми чадами".

"Почему мой Дмитрик, которому 3,5 года, заходят в детсад видит какого-то Гришу, который ему говорит "привет" и мой внук должен его учить, с помощью своего маленького кулачка украинскому языку? Потому что ребенок приходит нервный домой и говорит: "бабушка, в садике — москаль!" а бабушка говорит, что "москаля надо уничтожать"", — заявила Фарион в эфире телеканала НТА.

Она также добавила, что родители, которые приехали "сюда" — на Западную Украину то есть — со своими "москворотыми чадами", "должны понимать, что их ребенок должен говорить на государственном языке, чтобы мой ребенок не набирался блох московского языка".

В биографии Ирины Фарион значится вступление в ряды Коммунистической партии Советского Союза. Причём произошло это в 1988 году. В комсомольской характеристике Ирины Фарион говорилось о том, что она поощряла изучение русского языка иностранными студентами.

Сначала Фарион отрицала тот факт, что была членом КПСС, но затем стала заявлять, что вступила в компартию Советского Союза, чтобы "уничтожать её изнутри".

В последние годы Ирина Фарион стала одной из наиболее одиозных фигур среди украинских националистов. Её выпады в адрес русскоязычных на Украине были длительное время в значительной степени экзотикой даже для этой страны.



Но сейчас представители киевского режима делают такие заявления, что Фарион приходится напрягать все силы, чтобы поддерживать свой статус неадекватной, заработанный в предыдущие годы.