Россияне испортили отдых в Египте журналистке из Польши Наталии Гомулко. Девушка опубликовала на портале Onet большую статью, в которой пожаловалась на "мурашки по спине" от всех встреченных ею русских туристов.
Гомулка призналась, что первый раз испытала неприязнь, когда увидела как россиянин лежит в шезлонге, что-то смотрит на телефоне и смеётся.
Меню одного из ресторанов, которое было на русском языке без перевода на английский, для неё также стало шоком.
Журналистка заявила, что попыталась вступить в беседу с отдыхающими. И напомнила одному из мужчин о мобилизации в России, предположив, что он укрывается на курорте.
Возмущённый россиянин ответил на это, что просто отдыхает.
Из всего этого Гомулко сделала традиционный вывод. Она заявила, что ей понравились еда и отдых, но пообещала выбирать в следующий раз места, где россиян нет.
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