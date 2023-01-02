Польская журналистка пожаловалась на "мурашки по спине" от отдыхающих в Египте русских туристов

Россияне испортили отдых в Египте журналистке из Польши Наталии Гомулко. Девушка опубликовала на портале Onet большую статью, в которой пожаловалась на "мурашки по спине" от всех встреченных ею русских туристов.

Гомулка призналась, что первый раз испытала неприязнь, когда увидела как россиянин лежит в шезлонге, что-то смотрит на телефоне и смеётся.

Меню одного из ресторанов, которое было на русском языке без перевода на английский, для неё также стало шоком.

Журналистка заявила, что попыталась вступить в беседу с отдыхающими. И напомнила одному из мужчин о мобилизации в России, предположив, что он укрывается на курорте.

Возмущённый россиянин ответил на это, что просто отдыхает.

Из всего этого Гомулко сделала традиционный вывод. Она заявила, что ей понравились еда и отдых, но пообещала выбирать в следующий раз места, где россиян нет.