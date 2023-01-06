Ведущий Fox News Карлсон: США фабрикуют панику вокруг России намеренно

Вашингтон намерено "формирует" вокруг России панические настроения и используют подобные шаги как политический инструмент, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.

К примеру, журналист уточнил, что в 2016 году на выборах президента США команда Хиллари Клинтон просчиталась и чтобы скрыть свой провал, обвинила в этом российских хакеров.

"Чтобы замять эту оплошность, кампания Клинтон заявила, что это сделала Россия, что русские хакнули серверы", — заявил Карлсон.

Он подчеркнул, что с того времени, любая оплошность американских политиков списывается на Россию. И всё, что противоречит официальной версии Вашингтона превратилось в "российскую дезинформацию".