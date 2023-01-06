Вашингтон намерено "формирует" вокруг России панические настроения и используют подобные шаги как политический инструмент, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.
К примеру, журналист уточнил, что в 2016 году на выборах президента США команда Хиллари Клинтон просчиталась и чтобы скрыть свой провал, обвинила в этом российских хакеров.
"Чтобы замять эту оплошность, кампания Клинтон заявила, что это сделала Россия, что русские хакнули серверы", — заявил Карлсон.
Он подчеркнул, что с того времени, любая оплошность американских политиков списывается на Россию. И всё, что противоречит официальной версии Вашингтона превратилось в "российскую дезинформацию".
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