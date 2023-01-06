Всё, что необходимо знать о президенте США Джо Байдене, так это то, что он "военный преступник и убийца", заявил заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
По словам Янга, мир должен знать о главных "достоинствах" главы Америки.
"Джо Байден — убийца и военный преступник, и это — самое главное, что нужно о нём знать. Меня не волнует, страдает ли он от деменции или произносит речи как Барак Обама, очередной преступник", — заявил Янг.
Он подчеркнул, что и рядовых граждан США это "волновать" не должно. Кроме того, Янг уверен, что всех "военных преступников", которые руководили страной на протяжении десятилетий необходимо выгнать из Белого дома.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки вооружения Киеву — путь к миру на Украине.