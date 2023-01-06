Американский политик Янг: "Джо Байден — убийца и военный преступник"

Всё, что необходимо знать о президенте США Джо Байдене, так это то, что он "военный преступник и убийца", заявил заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

По словам Янга, мир должен знать о главных "достоинствах" главы Америки.

"Джо Байден — убийца и военный преступник, и это — самое главное, что нужно о нём знать. Меня не волнует, страдает ли он от деменции или произносит речи как Барак Обама, очередной преступник", — заявил Янг.

Он подчеркнул, что и рядовых граждан США это "волновать" не должно. Кроме того, Янг уверен, что всех "военных преступников", которые руководили страной на протяжении десятилетий необходимо выгнать из Белого дома.