Financial Times: разногласия Украины и Венгрии могут ослабить позиции Киева в конфликте с Москвой

Западные журналисты указали на серьёзные разногласия между Киевом и Будапештом. Как подчеркнули в СМИ, конфликт может ослабить позиции украинских властей в столкновении с Россией.

Сотрудник Financial Times Мартон Дунай отметил: члены Евросоюза боятся, что Венгрия может заблокировать меры поддержки, для введения которых нужно согласие всех членов объединения. При этом позиция премьера страны Виктора Орбана связана с решением Брюсселя по поводу заморозки средств Будапешту на восстановление после коронавирусной пандемии, подчеркнул публицист.

Также он напомнил, что Венгрия не разрывает торговые и дипломатические связи с Москвой, а власти страны критикуют украинских коллег за политику в отношении этнических венгров.

"Будапешт блокирует стремление Украины к сближению с НАТО", — добавил Дунай.

Ранее Орбан заявил, что спецоперация РФ закончится, если Вашингтон перестанет поставлять ВСУ деньги и военную технику.