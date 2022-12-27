Согласно заявлению украинского МИД, слова премьер-министра Виктора Орбана касательно мира на Украине вызваны его "политической близорукостью", а также "паталогическим пренебрежением" к украинцам, которые вынуждены сражаться с "российской агрессией".
Ранее Орбан в беседе с изданием Magyar Nemzet сказал, что на Украине воцарится мир, когда США это разрешат. Венгерский премьер отметил, что Украина способна воевать только пока США снабжают её оружием и деньгами, а "если американцы захотят мира, то он наступит".
"Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, который противостоит российской агрессии, а также его собственную политическую близорукость. Ведь поражение Украины в войне, к которой Виктор Орбан косвенно призывает, привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии и венгров", - говорится на сайте МИД Украины.
Представители украинского министерства добавили, что если Орбан действительно желает мира на Украине, ему стоит "использовать свои тесные связи с Москвой", попросив её вывести войска с территории Незалежной и призвать прекратить "агрессию" против Украины.
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