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Киев обвинил Орбана в политической близорукости после его слов о мире на Украине по желанию США

Мир

Согласно заявлению украинского МИД, слова премьер-министра Виктора Орбана касательно мира на Украине вызваны его "политической близорукостью", а также "паталогическим пренебрежением" к украинцам, которые вынуждены сражаться с "российской агрессией".

Киев обвинил Орбана в политической близорукости после его слов о мире на Украине по желанию США

Ранее Орбан в беседе с изданием Magyar Nemzet сказал, что на Украине воцарится мир, когда США это разрешат. Венгерский премьер отметил, что Украина способна воевать только пока США снабжают её оружием и деньгами, а "если американцы захотят мира, то он наступит". 

"Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, который противостоит российской агрессии, а также его собственную политическую близорукость. Ведь поражение Украины в войне, к которой Виктор Орбан косвенно призывает, привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии и венгров", - говорится на сайте МИД Украины.

Представители украинского министерства добавили, что если Орбан действительно желает мира на Украине, ему стоит "использовать свои тесные связи с Москвой", попросив её вывести войска с территории Незалежной и призвать прекратить "агрессию" против Украины.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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