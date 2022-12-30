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Никифорова: "мягкая сила" России нашлась там, где её не ждал Запад

Мир

Американцы, осознавая, что имеют приоритет в холодной войне, попытались стереть историческую память России. Так США хотели заставить страну испытывать стыд за свои великие достижения, как они поступили с немцами после окончания Второй мировой войны. Ту же технологию они намеревались использовать против СССР, пишет корреспондент РИА Новости Виктория Никифорова.

Никифорова: "мягкая сила" России нашлась там, где её не ждал Запад

Она отмечает, что "мягкая сила" России была управой на русофобские планы Соединённых Штатов. Она нашлась там, где её никто не ожидал на Западе.

Никифорова отмечает бесценность советского опыта РФ, когда многие богатые люди мира обрекают своих жителей на нищету. СССР удовлетворял постоянный запрос на социальную справедливость.

"Мы долго вели споры о том, что может стать источником "мягкой силы" нынешней России: кино, спорт, возможно, "Щелкунчик"? Да вот же она — наша "мягкая сила", просто оглянитесь кругом. Это Советский Союз, начало строительства которого было положено сто лет назад", — подчеркнула Никифорова.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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