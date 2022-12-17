Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кадыров: батальон "Запад-Ахмат" успешно атаковал оборонительные позиции ВСУ
Суздальцев: заявления США о "военных операциях" в Крыму — элемент давления на РФ
Die Welt*: план Германии по экономии газа провален из-за рекордных морозов
Игнат: войска ВС РФ использовали 16 декабря почти все виды оружия, кроме дронов
Bloomberg: конфликт на Украине обнажил критическую уязвимость США
Кнутов: комплексы "Пенициллин" ВС РФ по звуку определяют место выстрела ВСУ
Кличко: в Киеве установят ёлку с энергосберегающими гирляндами
Кива: националисты призывают военных к государственному перевороту на Украине
МО РФ: ВСУ потеряли до 70 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

Бывший Генеральный прокурор РФ Степанков заявил о положительном влиянии СССР

Общество

30 декабря исполняется 100 лет со дня создания СССР. О положительном влиянии объединения нескольких государств, а также о книге "ГКЧП: Следствием установлено", выпущенной ООО "Издательство "Аргументы недели", в беседе с argumenti.ru рассказал бывший Генеральный прокурор России Валентин Степанков.

Бывший Генеральный прокурор РФ Степанков заявил о положительном влиянии СССР

Он отметил, что объединение государств в 1922 году имело идеологическую подоплёку. Большевики хотели принести в СССР коммунистическую идеологию.

Степанков сообщил, что 24 ноября 1991 года депутаты подготовили постановление, после чего Верховный совет России принял его. С тех пор была создана единая система прокуратуры в органах РФ.

Эксперт рассказал, что книга "ГКЧП: Следствием установлено" отражает атмосферу, витавшей в обществе, поскольку дело ГКЧП было на слуху у всей страны. Его труд содержит документально подтверждённые факты. В книге можно найти ответы на сформированные в обществе мифы. Например, существует ошибочное суждение, что Михаил Горбачёв принимал участие в заговоре.

"При внимательном прочтении моей книги читатель задумается о том, что, если бы судья Верховного суда России проявил большую настойчивость и принципиальность при рассмотрении дела и гэкачеписты понесли заслуженное наказание, события 1993 года могли бы развиваться по другому сценарию," — сказал Степанков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Главком ВСУ Залужный заявил о последствиях спецоперации и увольнение из армии

Залужный намекнул на результаты СВО и свой уход из армии.

Главком ВСУ Залужный заявил о последствиях спецоперации и увольнение из армии
Вучич: Сербия введёт санкции против РФ только при экзистенциальных угрозах
Вучич: Сербия введёт санкции против РФ только при экзистенциальных угрозах
Генерал Гурулёв предложил ударить по НАТО для остановки поставок вооружения ВСУ
Созданный США элитный 214-й батальон ВСУ OPFOR несёт потери под Артёмовском
Фейки от спецслужб — ноу-хау укропропаганды Ольга Лебедева Фантазёры из британской разведки предпочитали крыс Сергей Лебедев Европа предпочитает обвинять сербов в очередной напряжённости в Косово Михаил Плисюк
Baijiahao: Россия нашла ключ к успеху в противостоянии с Западом
Экстрасенс: ситуация на Украине изменится из-за конфликта Байдена и Зеленского
Удары 16 декабря и заявление Медведева обозначили новый этап СВО
Удары 16 декабря и заявление Медведева обозначили новый этап СВО
Последние материалы
Кадыров: батальон "Запад-Ахмат" успешно атаковал оборонительные позиции ВСУ
Лечение и оздоровление в Венгрии: лучшие купальни Будапешта
К вопросу об исповеди: Лук. Воспоминание детства
Бывший Генеральный прокурор РФ Степанков заявил о положительном влиянии СССР
Суздальцев: заявления США о "военных операциях" в Крыму — элемент давления на РФ
Die Welt*: план Германии по экономии газа провален из-за рекордных морозов
Игнат: войска ВС РФ использовали 16 декабря почти все виды оружия, кроме дронов
Bloomberg: конфликт на Украине обнажил критическую уязвимость США
Кнутов: комплексы "Пенициллин" ВС РФ по звуку определяют место выстрела ВСУ
Кличко: в Киеве установят ёлку с энергосберегающими гирляндами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников