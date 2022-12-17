30 декабря исполняется 100 лет со дня создания СССР. О положительном влиянии объединения нескольких государств, а также о книге "ГКЧП: Следствием установлено", выпущенной ООО "Издательство "Аргументы недели", в беседе с argumenti.ru рассказал бывший Генеральный прокурор России Валентин Степанков.
Он отметил, что объединение государств в 1922 году имело идеологическую подоплёку. Большевики хотели принести в СССР коммунистическую идеологию.
Степанков сообщил, что 24 ноября 1991 года депутаты подготовили постановление, после чего Верховный совет России принял его. С тех пор была создана единая система прокуратуры в органах РФ.
Эксперт рассказал, что книга "ГКЧП: Следствием установлено" отражает атмосферу, витавшей в обществе, поскольку дело ГКЧП было на слуху у всей страны. Его труд содержит документально подтверждённые факты. В книге можно найти ответы на сформированные в обществе мифы. Например, существует ошибочное суждение, что Михаил Горбачёв принимал участие в заговоре.
"При внимательном прочтении моей книги читатель задумается о том, что, если бы судья Верховного суда России проявил большую настойчивость и принципиальность при рассмотрении дела и гэкачеписты понесли заслуженное наказание, события 1993 года могли бы развиваться по другому сценарию," — сказал Степанков.
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