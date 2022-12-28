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Российские хакеры RaHDit опубликовали данные более 70 солдат ВСУ и офицеров "кибервойск"

Мир

Хакеры России из группы RaHDit ("Злые русские хакеры") выложили на портале "Немезида" данные более 70 солдат Вооружённых сил Украины и офицеров "кибервойск". Об этом проинформировали в Telegram-канале группировки.

"Переходим ко второму этапу. Знакомьтесь: элита украинских кибервойск — штатные кадровые хакеры, участники регулярных межведомственных соревнований CTF ("Захват флага") среди силовых структур 404", — написали хакеры в своём заявлении.

Опубликованные сведения принадлежат профессиональным взломщикам Минобороны Украины, представителям Нацгвардии, учебных заведений, готовящих защитников информации.

Ранее сообщалось, что хакеры RaHDit добыли списки 400 курсантов Академии СБУ.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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