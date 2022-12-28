Хакеры России из группы RaHDit ("Злые русские хакеры") выложили на портале "Немезида" данные более 70 солдат Вооружённых сил Украины и офицеров "кибервойск". Об этом проинформировали в Telegram-канале группировки.
"Переходим ко второму этапу. Знакомьтесь: элита украинских кибервойск — штатные кадровые хакеры, участники регулярных межведомственных соревнований CTF ("Захват флага") среди силовых структур 404", — написали хакеры в своём заявлении.
Опубликованные сведения принадлежат профессиональным взломщикам Минобороны Украины, представителям Нацгвардии, учебных заведений, готовящих защитников информации.
Ранее сообщалось, что хакеры RaHDit добыли списки 400 курсантов Академии СБУ.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.