Украина выпросила у Пентагона Starlink: "Это как ядерное оружие"

США одобрили очередной пакет военной помощи Украине, в который войдут одна батарея зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и боеприпасы к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS. Однако наиболее интересная новость состоит в том, что Пентагон направит для ВСУ несколько тысяч терминалов спутникового интернета Starlink. Об этом заявил аналитик Андрей Коц в материале для РИА Новости.

"Starlink — низовое звено современной системы управления боем от американской компании Palantir. Эффективность разработчики без ложной скромности сравнивают с тактическим ядерным оружием", — указал он.

С помощью разведывательно-ударного контура можно довольно быстро составлять дальнейшую цепочку действий: получение, отбор и интеграция информации. После этого выбирается цель, средства поражения и наносится удар, за результатом которого следит беспилотник.

"Если российским войскам удастся лишить украинскую армию доступа к Starlink, это обернётся для Киева катастрофой", — считает Коц.