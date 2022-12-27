Акопов: Запад решил сыграть с Россией в ядерную "русскую рулетку"

На протяжении десяти месяцев регулярно поднимается тема о вероятности перерастания украинского конфликта в ядерную войну России и США. Странам коллективного Запада было бы выгодно использование оружия массового применения на Украине со стороны российской армии, поскольку после этого Москва была бы полностью изолирована от мировой арены. Об этом заявил обозреватель Пётр Акопов в материале для РИА Новости.

"Никто не хочет мировой войны, но при этом именно Запад продолжает играть в "русскую рулетку", — отметил аналитик.

Несмотря на непреодолимое желание США одержать победу в противостоянии с Россией на украинской территории, у Вашингтона нет такой возможности, считает Акопов. У американцев есть определённый порог, который они не смогут переступить. Однако у России такого порога нет, так как на кону оказалась "мать городов русских" — Киев.

"Мы вернём его без применения ядерного оружия, но благодаря его наличию", — заключил обозреватель.