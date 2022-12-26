Болгары возмутились назначением сексолога на пост посла Украины в Софие

Читатели болгарского портала Dir.bg выразили своё возмущение из-за назначения новым послом Украины в Болгарии Олеси Илащук, которая ранее работала сексологом без диплома и не имеет опыта дипломатической службы.

Ранее стало известно, что Илащук была причастна к коррупционному скандалу во время своей работы менеджером в ювелирной компанией "Джемма".

Комментаторы раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского и назвали его оскорбительным по отношению к Болгарии, которая состоит в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.

"Показательно отношение Зеленского к Болгарии, что теперь у нас посол клинический психолог и терапевт. Видимо нас считают сумасшедшими", — написал один из пользователей.

Другой юзер отметил, что не ожидал ничего другого от "такой помойной страны", как Украина.

Читатель с ником Бай Стоян назвал Украину самой коррумпированной страной за пределами Евросоюза и признался, что не был удивлён, когда послом был назначен человек, судимый за коррупционные преступления.

Комментатор с никнеймом "Я" написал, что инцидент является ещё одной шуткой Зеленского над Болгарией, который "плевать хотел" на неё.