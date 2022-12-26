Читатели болгарского портала Dir.bg выразили своё возмущение из-за назначения новым послом Украины в Болгарии Олеси Илащук, которая ранее работала сексологом без диплома и не имеет опыта дипломатической службы.
Ранее стало известно, что Илащук была причастна к коррупционному скандалу во время своей работы менеджером в ювелирной компанией "Джемма".
Комментаторы раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского и назвали его оскорбительным по отношению к Болгарии, которая состоит в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.
"Показательно отношение Зеленского к Болгарии, что теперь у нас посол клинический психолог и терапевт. Видимо нас считают сумасшедшими", — написал один из пользователей.
Другой юзер отметил, что не ожидал ничего другого от "такой помойной страны", как Украина.
Читатель с ником Бай Стоян назвал Украину самой коррумпированной страной за пределами Евросоюза и признался, что не был удивлён, когда послом был назначен человек, судимый за коррупционные преступления.
Комментатор с никнеймом "Я" написал, что инцидент является ещё одной шуткой Зеленского над Болгарией, который "плевать хотел" на неё.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке.