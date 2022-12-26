Зеленский назначил послом Украины в Болгарии сексолога без образования

Украинский президент Владимир Зеленский продолжает назначать на высокие дипломатические должности людей, которые не имеют к такой работе никакого отношения.

Теперь он назначил послом в Болгарии сексолога без диплома. Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

По информации ведущего Первого канала, Олеся Илащук абсолютно не имеет опыта работы ни в сфере дипломатии, ни на госдолжностях. Об этом также уже написали и украинские СМИ.

"Но как же она тогда получила эту должность?" — риторически спрашивает в соцсетях Осташко.

Ранее сообщалось, что в США президенту Зеленскому вручили "чёрную метку" — приказали наступать.