Украинский президент Владимир Зеленский продолжает назначать на высокие дипломатические должности людей, которые не имеют к такой работе никакого отношения.
Теперь он назначил послом в Болгарии сексолога без диплома. Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
По информации ведущего Первого канала, Олеся Илащук абсолютно не имеет опыта работы ни в сфере дипломатии, ни на госдолжностях. Об этом также уже написали и украинские СМИ.
"Но как же она тогда получила эту должность?" — риторически спрашивает в соцсетях Осташко.
Ранее сообщалось, что в США президенту Зеленскому вручили "чёрную метку" — приказали наступать.
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