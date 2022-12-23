Эксперт оценил требование Чехии к РФ о предоставлении гарантий ненападения

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСДМ) Андрей Кортунов прокомментировал Pravda.Ru требование Чехии к России о предоставлении соседям гарантий ненападения.

"Если говорить о европейской безопасности, то гарантии безопасности должны распространяться на все страны Европы, в том числе Чехию, Россию, Украину и так далее. Только в этих условиях мы можем говорить о какой-то стабильности и надёжности. Россия должна со своей стороны предоставить какие-то гарантии, но на взаимной основе", — заявил Кортунов.

Эксперт указал направление, в котором должны двигаться Россия и Европа для обеспечения гарантий взаимной безопасности.

"Поскольку сейчас доверие между РФ и странами Европы отсутствует, то нужны какие-то юридически обязывающие договоренности. У нас был договор ДОВСЕ, потом модифицированный его вариант. Западные страны его не ратифицировали. В этом направлении надо двигаться. Надо договариваться на взаимной основе об ограничениях конкретных типов вооружений или размещении контингентов ВС на территориях, прилегающих к границам соседей. Это обеспечит надёжную безопасность в Европе", — отметил собеседник издания.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Россия должна гарантировать граничащим с ней странам, что она на них не нападёт.