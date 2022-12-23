Глава МИД Чехии: Россия должна дать гарантии своим соседям, что не нападёт на них

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что Россия должна гарантировать граничащим с ней странам, что она на них не нападёт.

"Я считаю, что прежде всего Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, что она не нападет на них. Важно, чтобы не произошло какого-то разделения сил без Украины, без стран Центральной Европы или Балтии", — сказал Липавский в разговоре с агентством ЧТК.

Чешский министр напомнил о словах лидера Франции Эммануэля Макрона, предложившего Западу предоставить России гарантии, когда дело всё-таки дойдёт до переговоров насчёт Украины.

Москва уже неоднократно подчеркивала, что не собирается никому угрожать, однако на потенциально опасные для её безопасности действия будет реагировать соответственно.