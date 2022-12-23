Bild*: экс-генерал НАТО Бридлав требует, чтобы война пришла в Россию

Запад обязан дать Украине ракеты большой дальности, чтобы ВСУ смогли атаковать территорию РФ, заявил экс-командующий войсками НАТО в Европе Филип Бридлав.

"Мы должны пересмотреть наши правила в отношении оружия, которое мы поставляем Украине и тем самым предоставить ей больше возможностей для нанесения более глубоких ударов по РФ. Это значит — глубоко на территории России!" — отметил генерал в интервью изданию Bild*.

Сейчас Европа и США осторожничают, а потому принимают все меры, чтобы не допустить ядерного конфликта, но в таком случае у Киева не будет шансов победить.

"Если вы (западные сторонники. — Прим. ред.) ограничили свои действия, чтобы не дать нашим армиям сражаться с Россией, то вы должны сделать всё возможное, чтобы помочь Украине победить Россию", — призвал Бридлав.

По его словам, только удар по "континентальной территории" РФ может переломить ход украинского конфликта.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.