Немецкие СМИ готовят граждан Германии к войне с Россией

Действия российских властей на международной арене и все решения Владимира Путина показываются в немецких СМИ исключительно в негативном свете, заявили аналитики из ФРГ.

Эксперты Университета Майнца опубликовали результаты исследований, в которых оценивалось освещение в немецких новостях украинского кризиса. Оказалось, Украина и Владимир Зеленский представлены положительно в 67% материалов.

"Напротив, Россия была представлена "почти исключительно негативно" в 88% случаев, а президент Владимир Путин — в 96%", — гласит отчёт на официальном портале университета.

Виновником украинского кризиса практически во всех репортажах называется Москва, ответственность на Запад и Украину возлагается лишь в единичных случаях.

"В целом все средства массовой информации Германии выстроились за идею войны против России", — делает вывод военный эксперт Михаил Онуфриенко.