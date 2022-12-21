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Полковник ВСУ Свитан заявил о начале операции по захвату Крыма

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На вооружении украинской армии уже есть системы, которые способны наносить удары по глубокому тылу ВС РФ. Об этом заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его мнению, операция "по освобождению" Крыма уже началась. Более того, у киевского руководства есть некий план и график по захвату территорий, подчеркнул Свитан.

"Движение сейчас наших средств поражения в сторону Азовского моря из-под запорожского фронта об этом как раз и свидетельствует. То есть мы уже достаём до Чонгара, до Армянска, до той же Чаплинки, того же Мелитополя. То есть процесс начался. Сейчас у нас только проблемы с погодой", — отметил полковник в эфире "Радио НВ".

Генштаб ВСУ отдаст приказ на выход на побережье Азовского моря, когда погодные условия наладятся и земля промёрзнет, считает Свитан.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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