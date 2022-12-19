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В Болгарии задержали двух украинок, пытавшихся провезти 12 кг золота под одеждой

Мир

Две Украинки задержаны на пограничном пункте "Лесово" в Болгарии при попытке провезти 12 килограммов золота. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Задержанные сообщили при пересечении границы, что не имеют при себе вещей, подлежащих таможенной декларации. Однако при досмотре выяснилось, что женщины спрятали у себя под нижним бельём 30 пакетов с золотыми украшениями.

По неподтверждённым данным, украшения весом 11,8 килограммов выполнены из 14-каратного золота и имеют стоимость 589 тысяч долларов.

Нарушители задержаны на 72 часа, прокуратура требует заключить их под стражу.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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