Беженка с Украины не вынесла условий жизни в британской квартире и уехала домой

Беженка с Украины прожила шесть месяцев в Британии и решила вернуться домой, назвав условия и стоимость жизни "невыносимыми". Об этом пишет издание Gazette and Herald.

В город Троубридж на юге Англии Наталья Тараненко приехала около полугода назад вместе с тремя детьми. Найти для себя подходящее жильё, по её словам, семья так и не смогла, отмечает газета.

Украинка пожаловалась, что квартира, которую арендовали для них спонсоры, была с одной спальней, в старом здании, там было очень холодно, а платить за электричество приходилось довольно дорого.

Из-за высокой влажности в квартире появилась плесень, а у детей начался постоянный кашель. По этой причине женщина стала искать новое жилье. Но доступных вариантов она найти не смогла, так же как и работу. Поэтому семья была вынуждена вернуться на Украину.