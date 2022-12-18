Беженка с Украины прожила шесть месяцев в Британии и решила вернуться домой, назвав условия и стоимость жизни "невыносимыми". Об этом пишет издание Gazette and Herald.
В город Троубридж на юге Англии Наталья Тараненко приехала около полугода назад вместе с тремя детьми. Найти для себя подходящее жильё, по её словам, семья так и не смогла, отмечает газета.
Украинка пожаловалась, что квартира, которую арендовали для них спонсоры, была с одной спальней, в старом здании, там было очень холодно, а платить за электричество приходилось довольно дорого.
Из-за высокой влажности в квартире появилась плесень, а у детей начался постоянный кашель. По этой причине женщина стала искать новое жилье. Но доступных вариантов она найти не смогла, так же как и работу. Поэтому семья была вынуждена вернуться на Украину.
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