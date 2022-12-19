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Rzeczpospolita: Польша предоставила Украине около девяти миллиардов долларов

Мир

Польские власти и бизнес предоставили материальную помощь Украине на общую сумму около девяти миллиардов долларов, сообщает Rzeczpospolita.

Rzeczpospolita: Польша предоставила Украине около девяти миллиардов долларов

По информации издания, с февраля 2022 года на территорию Польши прибыли свыше восьми миллионов украинских граждан, при этом 1,5 миллиона беженцев по-прежнему остаются в стране.

"Поддержка украинцев со стороны Польши может составлять до 40 миллиардов злотых (порядка девяти миллиардов долларов)", — сказано в публикации.

Отмечается, что государственная помощь Украине оценивается в 3,5 миллиарда долларов. Как подчёркивается в материале, частный бизнес Польши передал киевскому режиму порядка 2,3 миллиарда долларов в феврале-апреле 2022 года. Сейчас эта сумма увеличилась ещё на несколько миллиардов, отмечается в статье.

Кроме того, автор публикации утверждает, что Польша потратила на поставки техники для Вооружённых сил Украины (ВСУ) приблизительно 1,9 миллиарда долларов. Украинским беженцам пытаются помочь 77 процентов польских граждан, заключил обозреватель.

Ранее политолог из Польши Матеуш Пискорский заявил, что Варшава делает всё для продолжения украинского конфликта.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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