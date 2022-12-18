Новиков: Европу нужно держать в позе "раком", чтобы не воевала с Россией

Российский певец Александр Новиков убеждён, что Европу, которая каждые сто лет пытается уничтожить Россию и "поставить её на колени" необходимо держать в страхе на протяжении всего времени и не давать нацизму "поднять голову".

"Каждые сто лет там вырастает гребень войны на голове, петушиная страсть к битве, и они идут на Россию, получают "по соплям", их ставят "раком" и в такой позе "под зад" гонят туда, откуда пришли. Именно в этой позе, "раком" их туда гонят, вот какое-то время они в этой позе стоят. Потом они начинают приподниматься", — отметил он.

По словам эксперта, так продолжается каждые сто лет, но для того, чтобы пресечь подобные действия со стороны Европы, нужно не давать им расслабиться и держать в тонусе.

"На мой взгляд, не надо им давать с этой позы вставать", — заключил он.

Ранее Новиков не смог объяснить для себя, почему исполнительница Алла Пугачёва покинула Россию и перебралась в Израиль.