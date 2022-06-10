Певец Александр Новиков не смог объяснить для себя, почему исполнительница Алла Пугачёва покинула Россию и перебралась в Израиль.
"Пугачева сделала много для нашей культуры, поэтому я удивлен ее поступком. Зачем ей надо было уезжать? Она ничего плохого стране не сделала, ничего крамольного не сказала, чтобы куда-то бежать", — высказал своё мнение Новиков в беседе с "АиФ".
Артист напомнил, что многие российские знаменитости поспешно уехали за рубеж, чтобы спасти свои иностранные активы. Новиков признался, что рад, что так сложилось и что такие "звёзды" светят теперь не в России, а за границей.
Ранее стало известно, что Первый канал создал о Пугачёвой документальный фильм, в котором Примадонна выставлена в негативном свете, как "предательница и ренегат", в связи с её отъездом в Израиль после начала спецоперации на Украине и высказываниями её супруга Максима Галкина о происходящем. Об этом сообщил журналист Роман Супер. Однако будет ли этот фильм показан в эфире, пока не говорится.
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Наиболее вероятной моделью развития России на ближайшие 10-15 лет должна стать стратегия "технологического острова", заявил спецпредставитель президента по вопросам технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.