Певец Новиков: у Пугачёвой не было причин для того, чтобы уезжать из России

Певец Александр Новиков не смог объяснить для себя, почему исполнительница Алла Пугачёва покинула Россию и перебралась в Израиль.

"Пугачева сделала много для нашей культуры, поэтому я удивлен ее поступком. Зачем ей надо было уезжать? Она ничего плохого стране не сделала, ничего крамольного не сказала, чтобы куда-то бежать", — высказал своё мнение Новиков в беседе с "АиФ".

Артист напомнил, что многие российские знаменитости поспешно уехали за рубеж, чтобы спасти свои иностранные активы. Новиков признался, что рад, что так сложилось и что такие "звёзды" светят теперь не в России, а за границей.

Ранее стало известно, что Первый канал создал о Пугачёвой документальный фильм, в котором Примадонна выставлена в негативном свете, как "предательница и ренегат", в связи с её отъездом в Израиль после начала спецоперации на Украине и высказываниями её супруга Максима Галкина о происходящем. Об этом сообщил журналист Роман Супер. Однако будет ли этот фильм показан в эфире, пока не говорится.