В небе над Белгородом раздалось несколько взрывов

Над Белгородом прогремело несколько взрывов.

Как сообщает РИА Новости, взрывы были отчётливо слышны в центре города примерно в 13 часов. Жители насчитали девять хлопков.

Предполагают, что прозвучавшие взрывы — следствие работы системы ПВО.

Очевидцы сообщают, что хлопки были разными по громкости. Они вызывали срабатывание сигнализации у авто и дребезжание стёкол в квартирах и домах.