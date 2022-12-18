Над Белгородом прогремело несколько взрывов.
Как сообщает РИА Новости, взрывы были отчётливо слышны в центре города примерно в 13 часов. Жители насчитали девять хлопков.
Предполагают, что прозвучавшие взрывы — следствие работы системы ПВО.
Очевидцы сообщают, что хлопки были разными по громкости. Они вызывали срабатывание сигнализации у авто и дребезжание стёкол в квартирах и домах.
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