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Die Welt*: план Германии по экономии газа провален из-за рекордных морозов

Мир

Власти ФРГ провалили план жёсткой экономии газа из-за рекордных морозов на территории страны. Об этом пишет Die Welt*.

Die Welt*: план Германии по экономии газа провален из-за рекордных морозов

Как отмечает издание, на фоне холодов немцы стали чаще отапливать свои дома. По данным Федерального сетевого агентства, на этой неделе жители Германии потребили на 14 процентов больше газа, чем на прошлой.

"Мы также потеряли целый процентный пункт в газохранилищах в понедельник, это должно стать исключением", — приводит газета комментарий главы ведомства Клауса Мюллера.

В публикации уточняется, что недавно он выступил со срочным предупреждением перед немцами и призвал их "быть осторожными" с использованием голубого топлива.

У Германии остаётся достаточное количество газа, чтобы пережить холодный сезон, сказано в материале. При этом журналисты подчеркнули: если ФРГ откажется от покупки российских энергоресурсов в 2023 году, то рядовые жители страны столкнутся с ещё большими проблемами зимой.

Ранее руководитель Калининградской области Антон Алиханов заявил, что немцы приезжают в регион на зиму из-за высоких цен в Германии.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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