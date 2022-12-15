Алиханов: немцы приезжают зимовать в Калининград из-за высоких цен в ФРГ

Немцы приезжают в Калининградскую область на зиму из-за экономического кризиса на территории ФРГ. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов.

По его словам, жителей Германии привлекает низкая стоимость аренды жилья и жилищно-коммунальных услуг в РФ. Губернатор рассказал, что сильно удивился, когда узнал, что немцы выбирают Калининград в качестве места, где можно переждать сложную европейскую зиму.

"С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем, а что вы тут делаете, а он говорит — а мы к вам перезимовать", — поделился Алиханов в беседе с РИА Новости.

При этом он подчеркнул: приезд жителей ФРГ в Калининград позволит гражданам России, занимающимся сдачей недвижимости в аренду, повысить свои доходы.

Ранее журналисты Washington Post сообщили, что немцы устали от украинских беженцев и кризиса, поэтому требуют от руководства Германии прекратить поддержку киевского режима.