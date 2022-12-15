Херсон представляет ценность для России, поскольку город является некими "воротами" для контроля путей на Крым. Однако теперь реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS способны дотянуться до Армянска. Об этом заявил сержант разведбатальона ВСУ Андрей Орлов.
По его мнению, до конца зимы Крым полностью перейдёт под контроль киевского режима, а летом 2023 года украинский конфликт будет завершён.
"Будут действовать санкции, заканчиваться их ракеты. И мы будем их давить и уничтожать, и ни одного кусочка земли им не оставим", — пообещал Орлов в интервью порталу "Цензор.нет".
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Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.