Reuters: власти США передали Украине энергооборудование на сумму $13 миллионов

Американские власти предоставили украинскому руководству оборудование для восстановления объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, на прошлой неделе заместитель министра энергетики США Дэвид Терк собрал руководителей энергетических корпораций, чтобы обсудить поддержку киевского режима после ракетных ударов РФ.

"Первая партия помощи состояла из энергооборудования на сумму порядка 13 миллионов долларов", — сказано в материале.

В статье также отмечается, что Штаты отправили оборудование Украине с военной базы американской армии. Эти поставки планируется включить в общую программу поддержки Киева, которая была утверждена в ноябре, пояснили обозреватели.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко призвал политиков из США и Евросоюза помочь с восстановлением энергетической системы страны. Он попросил, чтобы западные партнёры предоставили Киеву высоковольтное оборудование.