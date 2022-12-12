Захарова про оговорку Борреля насчёт РФ и Украины: "Дальше будет хуже"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу оговорки главы евродипломатии Жозепа Борреля, который пригрозил Ирану санкциями "за поддержку Украины", имея в виду Россию.

Боррель, открывая встречу глав МИД стран ЕС 12 декабря, случайнно сказал "Украина" вместо "Россия", пообещав, что против Ирана будут введены санкции, если он будет "поддерживать Украину".

Характерно, что сам Боррель не обратил внимания на свою ошибку и не исправил себя — вместо него это позднее сделала его пресс-служба.

"Такие люди руководят Европейским союзом. Результат очевиден. Дальше будет хуже", — написала Захарова в своём Telergam-канале.