Мария Захарова рекомендовала Лайме Вайкуле быть скромнее в своих заявлениях

Представитель МИД России Мария Захарова в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" прокомментировала слова певицы Лайма Вайкуле о том, что она "содержала СССР и кормила Россию". По словам Захаровой, людям стоит реально оценивать свой вклад в развитие отечественной эстрады и быть сдержаннее.

В ходе беседы Мария Захарова отметила, она не может всерьёз воспринимать слова латвийской певицы, так как Вайкуле не очень хорошо разбирается в вещах о которых говорит.

"Люди могут заблуждаться и делать ошибки. Я к этому отношусь с уважением. Но нужно чуть-чуть адекватнее оценивать вещи, в которых вы, возможно, не очень хорошо разбираетесь", — высказалась Захарова.

Напомним, Лайма Вайкуле в одном из интервью заявила о том, что в своё время она и Алла Пугачева содержали СССР, а после кормили всю Россию, указав на огромный вклад в развитие страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.