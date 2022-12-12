В воскресенье вечером президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные разговоры с лидерами ряда стран Запада, а именно с президентами США, Турции и Франции. Вокруг украинского конфликта из-за этого началась "суматоха", сообщает агентство Reuters.
Издание отмечает, что тем самым Зеленский активизировал дипломатическую активность вокруг конфликта Украины с Россией.
Автора публикации считает, что проведение такого количества телефонных разговоров за один вечер — не обычное явление.
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Киев ждёт "важных итогов" международных мероприятий, которые посвящены ситуации вокруг Украины, отмечается в статье.
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