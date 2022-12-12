В преддверии онлайн-саммита G7 Киев скоординировал свою позицию с президентом США Джо Байденом в ходе телефонных переговоров, заявил лидер Украины Владимир Зеленский. По его словам, в Вашингтоне "восприняли позитивно формулу мира", которую предлагает Незалежная.
Как подчеркнул Зеленский, телефонный разговор с Байденом был "полезным и предметным".
"У нас есть сильные договорённости…. Уже сегодня состоится саммит "Большой семёрки", Украина будет принимать участие, и сейчас мы скоординировали наши позиции с Америкой, — сообщил Зеленский. — Предложенная Украиной формула мира воспринимается позитивно".
Какую конкретно "формулу мира" вывели в Киеве, Зеленский не уточнил, но подчеркнул, что кроме саммита, он обсудил с Байденом:
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