Зеленский: Киев скоординировал позиции с Байденом перед саммитом G7

В преддверии онлайн-саммита G7 Киев скоординировал свою позицию с президентом США Джо Байденом в ходе телефонных переговоров, заявил лидер Украины Владимир Зеленский. По его словам, в Вашингтоне "восприняли позитивно формулу мира", которую предлагает Незалежная.

Как подчеркнул Зеленский, телефонный разговор с Байденом был "полезным и предметным".

"У нас есть сильные договорённости…. Уже сегодня состоится саммит "Большой семёрки", Украина будет принимать участие, и сейчас мы скоординировали наши позиции с Америкой, — сообщил Зеленский. — Предложенная Украиной формула мира воспринимается позитивно".

Какую конкретно "формулу мира" вывели в Киеве, Зеленский не уточнил, но подчеркнул, что кроме саммита, он обсудил с Байденом:

оборонное взаимодействие,

ПВО,

артиллерию,

защиту инфраструктуры,

вопросы энергетики.