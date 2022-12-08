Кулеба раскритиковал позицию Макрона по участию белорусов и россиян в Олимпиаде

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию Макрона по участию белорусов и россиян в Олимпиаде.

В своих социальных сетях Кулеба заявил, что позиция Эммануэля Макрона "отвратительна". Французский лидер заявил, что "спорт не должен быть политизирован". По его мнению, спортсмены из РФ и Белоруссии должны быть допущены к Олимпийским играм 2024 года.

Кулеба не согласен с этим. Он заявил, что в ходе СВО погибли 184 украинских спортсмена, поэтому отношение к российским, украинским и белорусским спортсменам не должно быть одинаковое.

"В военном конфликте погибли 184 украинских спортсмена. Теперь мы слышим, как глава Международного олимпийского комитета Томас Бах цитирует Эммануэля Макрона, заявившего, что "спорт не должен быть политизирован", поэтому к российским, украинским и белорусским спортсменам должно быть одинаковое отношение. Это отвратительно", — заявил Кулеба.