Валуев: Олимпиада ещё не началась, а Киев играет на российском поле

Экс-чемпион по боксу Николай Валуев считает, что российские спортсмены, которые будут бороться за олимпийские награды в Пекине, должны поблагодарить власти Киева за устранение конкурентов в лице украинских атлетов.

Именно так депутат ГД РФ в интервью ТАСС расценил запрет "стоять рядом с российскими спортсменами на крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры", озвученный членам украинской сборной Вадимом Гутцайтом, главой Минспорта Незалежной.

Валуев уверен: теперь атлеты будут думать не том, как победить россиян, а станут "жутко переживать из-за ограничений" и бояться, что — "не приведи Бог — кто-то сфотографирует ближе двух метров украинского и российского спортсменов".

"Их же предупредили перед отлётом, что за такое поведение на них будут возложены определенные санкции. Абсурд полный", — сказал экс-боксёр.

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