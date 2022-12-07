Пентагон заявил о сложности мониторинга военных запасов США из-за Украины

Заместитель помощника главы Пентагона Кимберли Джексон призналась, что им сложно отслеживать военные запасы США из-за Украины.

Выступая в Центре новой американской безопасности Джексон сказала, что одной из причин стала военная помощь, которую Штаты оказывают Украине.

"Это ответственный и напряженный процесс… Каждый, кто работал в министерстве, знает, что это действительно тяжело", — отметил Джексон.

Помимо этого, запросы Киева всё время растут. В связи с этим Вашингтон пытается как можно лучше удовлетворить требования Киева, передавая больше оружия Украине.