Гендиректор Raytheon Хейс: Киев истощает запасы оружия быстрее, чем ожидалось

Гендиректор Raytheon Technologies Грег Хейс заявил, что Киев истощает запасы оружия быстрее, чем ожидалось.

Хейс выразил обеспокоенность по поводу темпов использования боеприпасов Stinger и Javelin украинскими военными. По его словам, Raytheon и Lockheed Martin производят около 400 Javelin в месяц.

"За первые 10 месяцев войны мы использовали противотанковые ракеты "Джавелин" — период производства 5 лет и "Стингеры" — период производства 13 лет. Так что вопрос в том, как мы собираемся пополнить запасы?", — задаётся вопросом Хейс.

Гендиректор Raytheon также признался в передаче разведданные о передвижении ВС РФ.