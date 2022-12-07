Американские власти пытаются удержать роль мирового гегемона, но США не в силах сдержать падение экономики. Критика Вашингтоном Китая и есть попытки доказать своё якобы неотъемлемое право на мировое господство.
Об этом сообщает Global Times, отмечая: битва на Украине стала переломным моментом для всего мира.
Как заявил во время Рейгановского форума национальной обороны, министр обороны США Ллойд Остин, Вашингтон не позволит Китаю "перекраивать регион и международный порядок". По его словам, ближайшие годы станут "определяющими для перспектив безопасности в регионе".
Несмотря на банальность этого заявления, в нем четко прослеживается мысль, что США считают Пекин "самым серьезным геополитическим вызовом" для себя, также это указывается и в Национальной стратегии безопасности США.
Но Остин раз шесть в своей речи ввернул фразу про "решающее десятилетие". Американский президент Джо Байден тоже заявил про предстоящие десять лет, говоря о соперничестве США и Китая.
США оказывают влияние на китайское географическое окружение и пытаются провоцировать трения и споры между КНР и ее соседями. Бесконечная критика от США — всего лишь способ сохранить свое мировое господство. Тот самый порядок, в котором весь мир для США — их собственная гегемония. Усиление других стран в любой сфере США рассматривают как покушение на себя лично.
Постоянно практикуя шантаж и принуждение, США упустили момент, когда разрыв в силе и влиянии между двумя державами сократился, особенно на фоне действий партнера Китая, "великой ядерной России".
В качестве примера журналисты называют конфликт на Украине, в котором Вашингтон постоянно призывает ЕС "оказывать давление на Россию", а с другой стороны, вступает в жестокую конкуренцию с целью ослабления европейской экономики.
Такие действия приводят только к тому, что доверие к США продолжает разрушаться, как и американская гегемония, маскирующаяся под "основанный на правилах международный порядок".
Так что результат грядущих десяти лет довольно предсказуем — США потеряют свою значимость, а в мире будет установлено истинные равенство и справедливость. При подлинном международном порядке Устав ООН должен работать по-настоящему, а не в пользу США и их интересов.
Миру изрядно надоели американцы с их нескончаемой наглостью и "длинными руками", да и участие США в конфликте на Украине показало необходимость их разгрома, заключают авторы GT.
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