GT: Китаю и России придётся разгромить США за наглость и "длинные руки"

Американские власти пытаются удержать роль мирового гегемона, но США не в силах сдержать падение экономики. Критика Вашингтоном Китая и есть попытки доказать своё якобы неотъемлемое право на мировое господство.

Об этом сообщает Global Times, отмечая: битва на Украине стала переломным моментом для всего мира.

Москва сопротивляется, власть Вашингтона под угрозой.

Доверие союзников США в Европе разрушено.

Китай прекрасно понимает, что попытки США поссорить его с другими странами — лишь способы сохранить лидерство и право диктовать миру свои условия.

США считают Пекин "самым серьезным геополитическим вызовом" для себя

Как заявил во время Рейгановского форума национальной обороны, министр обороны США Ллойд Остин, Вашингтон не позволит Китаю "перекраивать регион и международный порядок". По его словам, ближайшие годы станут "определяющими для перспектив безопасности в регионе".

Несмотря на банальность этого заявления, в нем четко прослеживается мысль, что США считают Пекин "самым серьезным геополитическим вызовом" для себя, также это указывается и в Национальной стратегии безопасности США.

Но Остин раз шесть в своей речи ввернул фразу про "решающее десятилетие". Американский президент Джо Байден тоже заявил про предстоящие десять лет, говоря о соперничестве США и Китая.

США оказывают влияние на китайское географическое окружение и пытаются провоцировать трения и споры между КНР и ее соседями. Бесконечная критика от США — всего лишь способ сохранить свое мировое господство. Тот самый порядок, в котором весь мир для США — их собственная гегемония. Усиление других стран в любой сфере США рассматривают как покушение на себя лично.

Доверие к США продолжает разрушаться

Постоянно практикуя шантаж и принуждение, США упустили момент, когда разрыв в силе и влиянии между двумя державами сократился, особенно на фоне действий партнера Китая, "великой ядерной России".

В качестве примера журналисты называют конфликт на Украине, в котором Вашингтон постоянно призывает ЕС "оказывать давление на Россию", а с другой стороны, вступает в жестокую конкуренцию с целью ослабления европейской экономики.

Такие действия приводят только к тому, что доверие к США продолжает разрушаться, как и американская гегемония, маскирующаяся под "основанный на правилах международный порядок".

Так что результат грядущих десяти лет довольно предсказуем — США потеряют свою значимость, а в мире будет установлено истинные равенство и справедливость. При подлинном международном порядке Устав ООН должен работать по-настоящему, а не в пользу США и их интересов.

Миру изрядно надоели американцы с их нескончаемой наглостью и "длинными руками", да и участие США в конфликте на Украине показало необходимость их разгрома, заключают авторы GT.