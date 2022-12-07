Глава Пентагона: США и Австралия укрепляют антикитайский альянс

Американские военные намерены расширить своё присутствие в Австралии, "развернув там новые войска и транспортные средства", заявил министр обороны Ллойд Остин, обвинив Китай в подрыве "мира и стабильности” в регионе.

Так Вашингтон отреагировал на то, что Пекин осудил его за содействие "распространению ядерного оружия” в рамках соглашения, достигнутого с Канберрой в прошлом году.

В совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи Остина и его австралийского коллеги, которая состоялась во вторник, сказано, что две страны договорились разместить дополнительные американские войска на континенте. Отмечено также, что США усилят свои сухопутные, морские и воздушные силы именно для того, чтобы противостоять Китаю.

"Соединённые Штаты и Австралия разделяют видение региона, в котором страны могут сами определять своё будущее. К сожалению, сегодня это видение ставится под сомнение”, — сказал Остин журналистам, заявив, что "опасные и принудительные действия Китая по всему Индо-Тихоокеанскому региону, в том числе вокруг Тайваня, а также в отношении тихоокеанских островных стран и в Восточно- и Южно-Китайском морях, угрожают региональному миру и стабильности.”

Главнокомандующий вооружёнными силами США не стал вдаваться в подробности о новых развёртываниях американских ВС, сказав лишь, что Пентагон "расширит места дислокации” войск армии США и Корпуса своей морской пехоты в Австралии, чтобы "усилить сухопутное присутствие США”. Он также пообещал "более гибкую ротацию американской авиации”, включающую бомбардировщики и истребители.

Напомню, что несколько недель назад Вашингтон объявлял о намерении отправить шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие, в северный регион Австралии, где часто проводятся совместные военные учения двух стран, в которых обычно участвуют тысячи американских военнослужащих.

Кого ещё "подтянут" в новый союз

По словам всё того же Остина, к дальнейшему военному сотрудничеству будут привлечены "Япония, Индия и другие региональные партнёры”.

Более того, Токио уже "в деле" и намерен "усилить свои собственные силы в Австралии". Это, сообщил глава Пентагона, было согласовано на трёхсторонней встрече министров обороны Австралии, Японии и Соединённых Штатов.

Пекин пока молчит

Пекин ещё никак не прокомментировал создание "против себя" очередной группировки, но неоднократно осуждал военную экспансию США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая регулярные демонстрации силы с участием американских военных кораблей в спорном Тайваньском проливе и в других местах в Южно- и Восточно-Китайском морях.

Не далее как вчера (ещё до заявлений Остина), на пресс-конференции представитель Министерства обороны Китая, полковник Тан Кэфэй заявил, что политика США только увеличивает риск ядерного конфликта, сославшись на планы Вашингтона по поставке Канберре атомных подводных лодок в рамках структуры AUKUS pact в прошлом году.

"Китай никогда не будет стремиться к гегемонии или участвовать в экспансии”, — подчеркнул Тан, отметив, что Вашингтон "повсюду раздувал пламя в своих собственных интересах, создавая разногласия и конфронтации в мире и принося беспорядки и бедствия, куда бы он ни пошёл”.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.